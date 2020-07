Automobilisti indisciplinati: sanzioni quasi triplicate a Rimini in soli due mesi

Saranno stati i mesi chiusi in casa ma all'uscita dal lockdown sono aumentate al volante le cattive abitudini. Più che raddoppiate le sanzioni negli ultimi due mesi per guida con telefonino, senza cintura e per mancata precedenza ai pedoni. Violazioni considerate minori ma che spesso all'origine di gravi incidenti. Il report della Polizia Locale fotografa automobilisti indisciplinati, con sanzioni passate da 124 del 2019 a 255.

Un quadro preoccupante, soprattutto rispetto all'uso di cellulari alla guida, con multe quasi triplicate rispetto allo stresso periodo dello scorso anno. Comportamento molto pericoloso per sé e per gli altri e su cui si riesce ad intervenire solo attraverso il riscontro diretto degli agenti che operano sulla strada. Violazioni che vengono sanzionate senza l’aiuto, se non solo parzialmente, delle tecnologie, in quanto – scrive la Polizia Locale di Rimini- solo in alcuni casi di incidente è possibile ottenere conferma da parte delle società telefoniche dell’uso o meno dei cellulari.