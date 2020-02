Bambini soldato: alla Residenza anziani la Fiorina pomeriggio di sensibilizzazione su questo problema

Secondo una stima della ONG britannica “Child Soldiers International”, sarebbero probabilmente più di 100.000 i bambini impiegati in organizzazioni militari. Con la partecipazione in almeno 18 conflitti armati. Una piaga che appare endemica, in alcune aree del Mondo; e contro la quale, da anni, si batte la “Fondazione Silvana Arbia”: nata dal Premio della Pace del Soroptimist International Europa attribuito all'omonimo Magistrato - su indicazione del Club Soroptimist di San Marino -, per la sua opera di Procuratore del Tribunale delle Nazioni Unite per il Rwanda dopo il genocidio. Mercoledì ricorrerà la Giornata Internazionale contro l'utilizzo dei bambini soldato, istituita dall'ONU nel 2002. In vista dell'appuntamento, oggi, al Centro Residenziale anziani la Fiorina, un pomeriggio di sensibilizzazione su questo problema e sulle cause che lo generano. Tra gli obiettivi anche quello di raccogliere fondi per sostenere i progetti promossi dalla Fondazione nella Repubblica Democratica del Congo, in favore del reinserimento sociale dei minori costretti a vivere in prima persona gli orrori della guerra. Un evento quello odierno, che ha unito l'impegno sociale all'intrattenimento, con l'esibizione dei ballerini della Rimini Dance Company e dei musicisti Luciano Bernucci e Loris Casadei. L'intento della Fondazione Silvana Arbia è quello di permettere ai bambini soldato di iniziare una nuova vita, tramite un'assistenza mirata e l'istruzione. Aperti, nell'ultimo anno, contatti in Uganda; mentre in Congo sono già in corso progetti mirati, come l'ultimazione di una scuola nella foresta del Kasai occidentale.