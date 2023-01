Basilica del Santo: alla presenza della Reggenza la Messa dedicata alla Giornata mondiale della Pace

Primo dell'anno di riflessione e preghiera. Alla Basilica del Santo, questa mattina, la Santa Messa dedicata alla Giornata mondiale della Pace, celebrata dal Vescovo Andrea Turazzi alla presenza dei Capitani Reggenti. Alla Pieve anche rappresentanti dell'Esecutivo, l'Ambasciatore d'Italia Mercuri, rappresentanti della politica, ed autorità civili e militari. A tutti è stato consegnato il messaggio di Papa Francesco, in occasione della ricorrenza. Il Pontefice – ricorda la Diocesi di San Marino-Montefeltro - parla ad un'umanità che si è scoperta fragile, e si appella a governanti, organizzazioni internazionali, e leader religiosi, chiedendo un impegno congiunto per guarire il Mondo. Mentre infatti per il Covid si è trovato un vaccino, per la guerra ancora non si sono trovate soluzioni efficaci.