Bollettino demografico: saldo negativo anche per effetto del coronavirus

La pandemia ridisegna la demografia del Paese. E'il bollettino dell'Ufficio di Anagrafe sulla popolazione residente, a riportare come, nei due mesi precedenti, ci sia stato un saldo negativo di 13 individui a marzo e di 6 ad aprile. Nonostante, sul fronte nascite e immigrazione, siano arrivati in territorio rispettivamente 41 e 25 nuovi residenti. Ma nel bollettino incidono anche coloro che hanno deciso di lasciare San Marino, infatti in due mesi sono emigrate 4 persone. Alla fine dello scorso mese il totale dei residenti era di n. 33.547 unità.

Il Coronavirus non ha fermato però i matrimoni: nel periodo preso in considerazione, infatti, se ne sono celebrati 4.

