Cala l'incidenza settimanale dei positivi a San Marino

E' di 38 anni l'età media dei 66 positivi attualmente attivi in territorio, numero in decisa diminuzione dall'ultima rilevazione risalente al 1 settembre. 65 sono seguiti a domicilio, di cui due in Italia, e un solo ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Cailungo. 24 le guarigioni. Nell'ultima settimana i tamponi sono stati 790, 28 i positivi riscontrati, per una incidenza settimanale del 3,54%, in netto calo rispetto alla settimana precedente. 19 le persone in quarantena domiciliare.

In Italia, nonostante le voci discordi in maggioranza, l'orientamento è estendere ancor di più l'uso del Green Pass: l'incontro del presidente Draghi coi capi delegazione è previsto entro giovedì, allargato al Comitato tecnico scientifico. Da inizio ottobre dovranno avere il certificato verde anche i dipendenti pubblici, oltre a ristoratori, gestori di palestre e piscine, addetti ai trasporti a lunga percorrenza. Nessuna decisione sull'obbligo vaccinale, ma è un'opportunità che il governo non ha scartato a priori: se a metà ottobre i numeri delle vaccinazioni non saranno soddisfacenti, l'iter potrebbe partire. L'incremento odierno è di 3.361 casi, 52 le vittime. Da domani al via in tutta l'Emilia Romagna la prenotazioni per la somministrazione del vaccino in farmacia.

Ci si prepara al ritorno a scuola, in Regione la platea di chi vi lavora è di 94.792 persone; al 30 agosto il 95% aveva già ricevuto almeno una dose e l'85,4% completato il ciclo vaccinale. In caso di contatto stretto con positivo, 7 giorni di quarantena se il ciclo vaccinale è completato da almeno due settimane, e si conclude con test di controllo. In assenza di ciclo vaccinale, 10 giorni. Se si rifiuta il tampone, quarantena di due settimane. In Regione sono 513 i casi in più; 3 decessi, tutti a Ferrara. 36 i casi in più a Rimini (21 sintomatici).