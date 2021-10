Canale nazionale: il Cda di Rtv approva l'accordo con Rai per la ritrasmissione DTT su tutta la penisola italiana

Cda di San Marino Rtv straordinario in mattinata per l'approvazione dell'accordo fra la Rai e l'emittente di Stato del Titano per la ritrasmissione DTT del segnale su tutta la penisola italiana, da domani 20 ottobre, sul canale 831. Dibattito lungo e approfondito a cui sono intervenuto sia i consiglieri italiani che sammarinesi. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi delegato il Presidente di Rtv, Pietro Giacomini a firmare il contratto con l'Amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes.