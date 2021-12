Capodanno: previsto un potenziamento del numero di pattuglie delle Forze dell'Ordine sammarinesi

Anche questa volta sarà un Capodanno particolare; diverso – comunque – da quello dell'anno precedente, quando i vaccini dovevano ancora arrivare, e si dovette ricorrere ad una misura drastica come il coprifuoco. Ma la pandemia continua a far paura; annullata, allora, la tradizionale festa nel Centro Storico. L'obiettivo è una notte di San Silvestro sicura; sia dal punto di vista sanitario, che dell'ordine pubblico. Dalla serata di domani, fino all'alba, saranno dunque operative diverse pattuglie integrative della Gendarmeria, che opereranno su tutto il territorio.









Massima attenzione al rispetto dell'attuale normativa anti-Covid; che vieta feste da ballo, anche nelle abitazioni private. Previste così specifiche valutazioni e verifiche, in caso di segnalazioni. Gendarmeria alla quale spetta anche l'ultima parola per il rilascio di autorizzazioni per eventi pubblici: quasi tutte ritirate – peraltro – dopo l'emissione dell'ultimo decreto. Ad oggi si contano praticamente sulle dita di una mano, e riguardano attività di intrattenimento musicale; non si potrà ovviamente danzare; bensì ascoltare, seduti al tavolo. Inevitabili, qualora non sia rispettato il criterio della staticità, multe salate; sia per l'esercente che per l'avventore che ha trasgredito. Prevista una pattuglia aggiuntiva, rispetto ai numeri consueti, anche per la Guardia di Rocca. E poi la Polizia Civile: più che raddoppiate, per l'occasione, le pattuglie; sarà rinforzato pure l'antincendio, nonostante l'annunciato annullamento dello spettacolo pirotecnico. Resta infatti una notte a rischio, il Capodanno. Anche a Rimini Questura e Polizia Postale garantiranno una vigilanza capillare, con forte attenzione ad eventuali feste abusive, attraverso controlli sul web. Con una circolare inviata ai Prefetti di tutta Italia, intanto, il Viminale invita le Forze dell'Ordine a controlli intensi e mirati nelle giornate festive e prefestive, in particolare nelle zone della movida. L'obiettivo è far rispettare le norme anti-contagio, in particolare l'obbligo della mascherina anche all'aperto e il divieto di assembramenti.