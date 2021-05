Chiude il reparto Covid dopo il crollo dei ricoveri. Iss: "Risultato della campagna vaccinale"

Una nuova data simbolica nella cronistoria della pandemia: a San Marino chiude il reparto Covid. In mattinata una piccola cerimonia, con la rimozione del cartello nell'area che, negli ultimi mesi, ha ospitato numerosi malati. Il reparto è ora vuoto e, allo stesso tempo, anche i quattro pazienti della terapia intensiva si sono negativizzati. L'area Covid fu chiusa già una volta - il 5 giugno 2020 - quando si pensava di essere usciti per sempre dall'emergenza.

Sul fronte dati, 3 i nuovi casi e 7 i guariti. Al momento, quindi, i positivi a San Marino sono 31. In ospedale è seguita solo 1 persona positiva al virus. 31.886 le dosi di vaccino somministrate finora di cui 10.694 seconde dosi. Aperte le prenotazioni per vaccinare con una sola dose anche i guariti dal primo febbraio 2021 al 30 aprile, con inizio delle somministrazioni il 18 giugno. L'Iss invita a ritirare tessera vaccinale in ospedale, anche per attivare il fascicolo sanitario elettronico che sarà utile, in un secondo momento, ai fini della mobilità internazionale.









Proprio in merito all'allentamento delle restrizioni per i vaccinati, in una lettera firmata “Gruppo Resistenza Docenti” si parla di “misure liberticide” e di una “contrapposizione” tra “buoni” vaccinati e “cattivi” non vaccinati. Tra le critiche, quella alla mascherina per una parte di studenti non vaccinati lontano dal banco e le somministrazioni ai minori. L'invito, rivolto al Governo, è a riconsiderare le misure.

Nel servizio, le interviste ad Alessandra Bruschi (direttore generale Iss) e a Sergio Rabini (direttore sanitario Iss)