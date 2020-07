Collegio Garanti: cambio al vertice, de Vergottini subentra a Nicolini alla presidenza

ll Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme si è riunito in videoconferenza per procedere all’elezione del nuovo Presidente: di tratta di uno dei membri effettivi, l'avvocato Giuseppe de Vergottini. Succede a Giovanni Nicolini che ha ricoperto l’alto incarico dal 20 luglio 2018. Nicolini rimane tuttavia all'interno dei Saggi, in qualità di Vicepresidente, chiamato a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento o assenza.