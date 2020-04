Colletta alimentare: la Protezione Civile sammarinese ringrazia

La Protezione Civile San Marino, il giorno di Pasqua, manda i suoi ringraziamenti alla cittadinanza, ai volontari e agli esercizi commerciali che hanno contribuito alla colletta alimentare della scorsa settimana. L'iniziativa, parte del piano di assistenza alla popolazione, ha permesso di raccogliere generi alimentari non deperibili o a lunga scadenza e prodotti per la casa da destinare ai cittadini in difficoltà. Le attività sammarinesi che hanno aderito sono state COAL, CONAD, D-più, La Sociale, TitanCoop, Alimentari Del Posto di Santa Mustiola e Alimentari Taddei di Faetano.

Quanto è stato raccolto verrà consegnato alla Caritas e Comunità Papa Giovanni XXIII di San Marino, in modo da destinarlo alle famiglie più bisognose. “Innumerevoli i ringraziamenti che abbiamo ricevuto- si legge nella nota- da chi ha potuto usufruire di tale raccolta e che pertanto per noi è doveroso rivolgere a tutti coloro che hanno potuto renderla possibile”.

La Protezione Civile ringrazia anche le aziende che hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa, ovvero Med Cartotecnica, Linear Plast, Scatolificio sammarinese, CR Performance e Personal Word e quelle che hanno effettuato consistenti donazioni, vale a dire Molino Meloni, Pasta Fresca del Titano, ASLEM, La Serenissima, Pan di Zucchero, Cremeria Delizia, Gruppo COAL e i dipendenti del CONAD.



“Cogliamo infine l’occasione – conclude la nota - in questo giorno di festa per augurare, anche se pur distanti dai nostri cari, di trascorre una serena Pasqua”.