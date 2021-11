Commissione permanente PACE: dalla crisi migranti alle violenze sulle donne i temi affrontati

In apertura dei lavori la Commissione Permanente PACE si è confrontata sulle elezioni parlamentari tenutesi in Marocco lo scorso settembre: "Il Marocco al momento è un paese molto stabile - spiega il Capo Delegazione Sammarinese, Marco Nicolini - e sta rispondendo alla pandemia con molta coscienza e tutto il paese è praticamente in sicurezza".

Altro tema affrontato quello della violenza sulle donne: "Abbiamo parlato del ruolo degli uomini nella lotta alla violenza sulle donne - spiega Nicolini - un dibattito molto interessante al quale ha partecipato anche un amico di San Marino, l'ex presidente dell'Assemblea Parlamentare Michele Nicoletti".









Tra i principali temi all’ordine del giorno anche la situazione degli immigrati e dei rifugiati al confine tra Polonia e Bielorussia. In particolare la Commissione si è confrontata sulla protezione internazionale dei rifugiati, sulla ricollocazione volontaria dei migranti bisognosi di protezione umanitaria e sul reinsediamento volontario degli stessi.

La Commissione Permanente è stata chiamata inoltre ad esprimersi riguardo agli interessi superiori del bambino e alle politiche che garantiscono un equilibrio tra lavoro e vita privata, all'impatto della pandemia di Covid-19 su istruzione e cultura, alle implicazioni della pornografia sugli aspetti di genere e sui diritti umani. Si è parlato poi anche delle discriminazioni nei confronti dei Rom e dei nomadi in termini di alloggio.

Nel servizio l'intervista a Marco Nicolini (capo delegazione sammarinese all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa)