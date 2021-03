Contro le discriminazioni, la campagna #UPprezzami

Nella Giornata Internazionale contro le Discriminazioni, Save the Children lancia la campagna #UPprezzami per coinvolgere le scuole nel contrasto a pregiudizi e stereotipi. Al via un mese di mobilitazione, durante il quale studenti e docenti sono invitati a condividere sui social le attività realizzate per il contrasto della discriminazione. Anche uno spot per per aiutare ragazze e ragazzi vittime dell’isolamento a causa degli stereotipi a realizzare il loro desiderio.

Guarda il video della campagna