Coronavirus: anche i Segretari di Stato Ugolini e Righi positivi al Covid-19

Il lavoro in ospedale e sul territorio sammarinese non si ferma per arginare la diffusione del virus e curare quanti sono stati colpiti dal Covid-19. Oggi, nel giorno delle Pasqua, non si è tenuta la conferenza stampa giornaliera del Gruppo di coordinamento. Un nuovo bollettino con gli ultimi dati arriverà domani.

L'emergenza virus tocca direttamente anche la politica. Tre sono i Segretari di Stato risultati positivi: l'ultimo è il responsabile della Giustizia, Massimo Andrea Ugolini. La conferma arriva dopo che il segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini, ha fatto sapere di essere risultato positivo e in seguito alla notizia, apparsa sul Resto del Carlino, in cui si legge che anche il segretario all'Industria, Fabio Righi, ha contratto il virus. "Ora sto già molto meglio e, seppur da casa in quarantena, lavoro in stretto contatto con i miei collaboratori": così ha dichiarato Righi all'edizione riminese del Carlino.