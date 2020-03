Coronavirus: cambia la modalità per presentare le Istanze d'Arengo

Siamo in piena emergenza, con disposizioni stringerti a tutela della salute che limitano gli spostamenti, ecco che la Segreteria Istituzionale, pur di non far venire meno ai cittadini l’esercizio del diritto, costituzionalmente garantito, di petizione popolare attraverso la presentazione di istanze d'Arengo, ha disposto che la presentazione delle Istanze d’Arengo vada effettuata attraverso la trasmissione per via telematica all’indirizzo info.segristituzionale@pa.sm.

Il Cittadino o i cittadini che intendono presentare istanze d’Arengo devono inviarle via mail entro mezzogiorno di domenica 5 aprile 2020. Gli originali delle istanze così inoltrate dovranno essere comunque consegnate all’Ufficio Segreteria Istituzionale da uno dei sottoscrittori al termine della fase emergenziale oppure inviate per posta a: Ufficio Segreteria Istituzionale – c/o Palazzo Pubblico – P.zza della Liberta, 47890 San Marino.

Domenica 5 aprile, il Segretario di Stato per gli Affari Interni, alla presenza della Ecc.ma Reggenza, leggerà tutte le Istanze presentate in diretta radiofonica su San Marino Classic, 103.2 e in diretta streaming sul sito www.consigliograndeegenerale.sm