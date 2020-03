Coronavirus: due nuovi decessi a San Marino, allo stesso tempo dimessi sette pazienti

Avevano 73 e 90 anni le persone decedute nelle ultime 24 ore. Ad annunciarlo è il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie durante la conferenza stampa di questa mattina a Palazzo Begni. Quattro sono i nuovi casi in Repubblica, ma allo stesso tempo le condizioni di sette pazienti sono migliorate. La speranza, quindi, è che si aggiungano ai quattro già guariti.

I decessi salgono in totale a 11 dall'inizio dell'emergenza. E i casi positivi arrivano a 104 di cui 62 ricoverati in ospedale. 11 di loro sono in rianimazione, 51 nelle degenze predisposte e 42 sul territorio e a casa. 37 sono i tamponi per i quali si attendono i risultati.

Ma in queste ore di emergenza e lavoro senza sosta, prende spazio anche una bella notizia, cioè la nascita, tra domenica e oggi, di cinque bambini all'ospedale di Stato. Lo ha reso noto il direttore dell'Authority Sanitaria, Gabriele Rinaldi, in un momento di commozione.

All'incontro con la stampa hanno partecipato anche esponenti del Governo che, tra le altre cose, hanno presentato l'idea lanciata da un giovane: esporre la bandiera sammarinese fuori dalla propria abitazione. “Lì c'è la forza della nostra comunità, per farcela e ripartire”, ha affermato il Segretario di Stato alla Sanità. Sul fronte delle raccolte fondi, i conti seguiti direttamente dall'Iss hanno superato i 300mila euro. Nell'intervista a margine della conferenza, Rinaldi è poi tornato a spiegarci in quali casi è necessario utilizzare la mascherina.

Nel servizio, l'intervista a Gabriele Rinaldi, direttore dell'Authority Sanitaria