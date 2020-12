Coronavirus San Marino: sei nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore

Nel servizio l'intervista a Sergio Rabini (Direttore Sanitario)

Sono tre i nuovi casi di positività al coronavirus rilevati in Repubblica nelle ultime 24 ore su 22 tamponi effettuati. In rialzo la percentuale di positività, oggi al 13,64%. Quattro le guarigioni e nessun decesso, restano 13 quelli nella seconda ondata, 55 in totale.

In ospedale, all'ultimo aggiornamento di questa mattina, 28 il totale delle persone ricoverate di cui 20 nel reparto covid e stanze di isolamento e otto in terapia intensiva a cui si aggiungono due pazienti, non covid, nelle camere di risveglio del blocco operatorio. Sono 297 le persone in quarantena di cui due rappresentanti delle forze dell'ordine e quattro sanitari.

Per quel che riguarda la situazione del Casale La Fiorina sei ospiti sono nel reparto covid mentre altri sei positivi asintomatici sono nella Rsa, due invece si sono negativizzati quindi sono guariti. L'Iss raccomanda la sobrietà durante le festive e di attenersi scrupolosamente alle norme anti contagio.





Sulla situazione vaccini sul Titano non ci sono ancora novità. Sono in arrivo tre linee di vaccini che arriveranno scaglionati: "abbiamo fatto richiesta di vaccinare 25.000 persone e avuto la garanzia di avere questa fornitura" - ha precisato il direttore sanitario Sergio Rabini. Non sarà tutto in un blocco.

La dott.ssa Ivonne Zoffoli, direttore dell'Ospedale, aggiorna sulla situazione dell'Ospedale. 19 le persone in isolamento nei reparti dell'Ospedale e 8 in terapia intensiva. Tutte le unità operative sono operanti. Sono periodi di lavoro molto intenso e gli operatori stanno lavorando senza sosta rinunciando a ferie e riposi. La raccomandazione è di avere comportamenti che non determinano l'espandersi dell'epidemia. La scorsa settimana il rapporto positivi/tamponi era sotto il 10%, questa settimana si è alzato e ha superato il 10%.

