Corsi elettivi e laboratori: la Scuola Superiore si apre a due giorni di programmazione straordinaria

Corsi elettivi e laboratori si svolgeranno fra oggi e domani presso la scuola Superiore di San Marino, programmati e realizzati dagli studenti stessi, in collaborazione con gli insegnanti e con il supporto di alcune professionalità. Le proposte - spiegano Associazione Studentesca e Scuola Superiore - spaziano in vari ambiti: dai corsi sulla realizzazione di podcast alla teoria e pratica sul mondo dei DJ. Ma anche gli scacchi, il giornalismo e i cineforum, laboratori scientifici ed artistici, corsi di botanica e laboratori di progettazione di spazi esterni. Non mancano poi le attività sportive all’aperto, come calisthenics, trekking guidati e altro ancora.

L'iniziativa - ideata dall’Associazione Studentesca per arricchire l’offerta formativa dell’Istituto con attività che intercettano gli interessi e le attitudini degli studenti in molteplici ambiti, da quello sportivo, a quelli formativo e sociale- è stata calorosamente accolta dagli insegnanti della Scuola e dal Consiglio di Istituto, che hanno messo a disposizione competenze e fondi per la realizzazione del progetto. "L’auspicio è che questa sinergia tra studenti e scuola possa creare uno spazio didattico, non convenzionale, apprezzato da studenti e famiglie, di possibile ispirazione anche per progetti futuri", si legge in un comunicato della Scuola Superiore sammarinese.