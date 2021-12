Salgono a 422 i casi attivi di coronavirus a San Marino: 41 i nuovi casi rilevati martedì, 6 quelli registrati ieri. 29 i guariti. Scendono i ricoveri che passano da 9 a 8: stabile la situazione in terapia intensiva con tre persone ricoverate.

Intanto da questa mattina alle 5 diventa operativo il decreto 197: cambiano le regole per l'accesso a bar, ristoranti e pubblici esercizi in generale. Torna obbligatoria la mascherina a scuola per gli alunni sopra i 6 anni.