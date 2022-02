Covid, a San Marino calano i ricoverati, anche in terapia intensiva

Sono 496 i positivi attivi, dunque tornano sotto quota 500, di cui 491 seguiti a casa. 6 i ricoverati in ospedale, dunque uno meno di ieri, e anche in terapia intensiva ci sono ora 2 persone anziché 3. I nuovi positivi sono 34, di cui 27 nelle ultime 24 ore. 43 i guariti. Sul fronte Green pass, si attende l'ufficialità circa il non rinnovo dello stato di emergenza, dal 31 marzo in poi, ma intanto la Camera approva l'ordine del giorno del deputato della Lega Simone Billi, che chiede al governo di chiarire che il certificato verde rilasciato agli italiani all'estero vaccinati con due dosi Sputnik e un booster Pfizer sia a tempo illimitato.







Nonostante il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie continui a segnalare l'intera Europa in rosso scuro, i dati della Fondazione Gimbe mostrano una netta flessione in Italia per la terza settimana consecutiva. Aifa inoltre ha dato l'ok alla società AstraZeneca per la prima opzione farmacologica a base di anticorpi monoclonali per la prevenzione del Covid nei pazienti fragili. Poco sotto 58mila l'incremento odierno (57.890), calano di oltre 560 i ricoveri (-565) e di 36 le terapie intensive (su 1.037 totali), tantissimi però ancora i decessi, 320, ormai oltre quota 152mila (152.282). In Emilia Romagna sono oltre 3.400 i nuovi casi (3.475, incidenza 12,6%); ancora un calo per terapie intensive e ricoveri (-3 terapie intensive; -93 ricoveri), ma 37 i decessi, 2 anche in provincia di Rimini (+299 casi). E mentre nel Regno Unito via alla vaccinazione per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, in Brasile superate le 640mila vittime per Covid. 1046 morti solo nelle ultime 24 ore.