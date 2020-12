Covid e disabilità: le difficoltà dell'isolamento e la speranza di una famiglia sammarinese

Nel servizio, l'intervista a Wilson Renzi, papà di Filippo

Isolamento e quarantena diventano limiti ancora più grandi per i genitori di bambini e ragazzi con disabilità. Come nel caso della famiglia Renzi. Prima il lockdown e, poi, la positività al virus per i genitori. Per il loro figlio Filippo, 10 anni, questo si è tradotto nell'interruzione delle attività di ogni giorno. Un aiuto è arrivato dalle istituzioni sammarinesi, alle quali va il ringraziamento della famiglia, per la possibilità di uscire nel lockdown. Più recentemente, è stato importante, raccontano, poter fare quattro passi nel verde nelle aree “Covid” predisposte. Ora stanno tutti bene e, dalla famiglia, arriva una riflessione su questo Natale particolare e un appello per affrontare l'immediato futuro.





