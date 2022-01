Covid San Marino: calano i casi, aumentano i ricoveri. In Italia atteso il picco

Torna a scendere la curva dei contagi totali in questo momento sul Titano. Sono 1.641 i positivi attivi in territorio, dopo i 276 casi rilevati nel weekend superati dalle 352 guarigioni. Ma allo stesso tempo aumentano i ricoveri: 14 le persone seguite all'ospedale di Stato, di cui 5 in terapia intensiva che è al 42% di occupazione. 1.627 sono i soggetti in isolamento a casa. In mattinata è avvenuto un disservizio parziale, a livello informatico, che ha portato a rallentamenti o a blocchi nel reperire i certificati on-line, quindi anche le ricette. Per quanto possibile, i documenti sono stati rilasciati in cartaceo nel corso della giornata, ma il problema, spiegano dall'Iss, è in fase di risoluzione.

In Italia torna invece a diminuire la percentuale dei positivi ai test molecolari. E ci si avvia verso il picco del numero totale dei contagiati. Ad anticiparlo è l'analisi di Giovanni Sebastiani del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Dal Cnr spiegano che il picco del numero medio dei positivi totali è previsto entro i prossimi 4 giorni. A livello regionale, l'Emilia Romagna è già al picco insieme a Lazio, Piemonte e Sicilia, ma bisognerà attendere i prossimi giorni per una localizzazione precisa. Purtroppo, è in accelerazione la curva dei decessi. Ma gli ingressi in terapia intensiva frenano, probabilmente per le diverse manifestazioni cliniche della variante Omicron.

Secondo l'Oms, l'intero Paese raggiungerà l'apice dei contagi in 2-3 settimane, per poi registrare una flessione dell'epidemia. Intanto, il sottosegretario alla Salute, Sergio Costa, apre a una riflessione per ripensare il metodo dell'Italia a colori. “E' giusto – dice – dare della prospettive ai cittadini davanti a un 90% di vaccinati”.