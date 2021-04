Covid: un nuovo decesso a San Marino; oltre mille dosi di vaccino somministrate in un giorno

Dall'inizio della pandemia sono morte 87 persone sul Titano. Nelle ultime ore si registra infatti un nuovo decesso, di un sammarinese di 87 anni, per motivi connessi al virus. Lo rende noto l'Iss. Allo stesso tempo, tra i dati confortanti, il numero limitato di nuovi casi: sono quattro i positivi rilevati. E allo stesso tempo 10 persone sono guarite. Questo fa sì che la curva dei positivi attivi sia in costante diminuzione: sono 247 i soggetti ora contagiati in territorio. Numeri lontani da quelli di non molto tempo fa quando si superava la quota dei 500. 225 soggetti si trovano in isolamento a casa. A livello ospedaliero, numeri invariati. 22 sono i ricoverati, di cui 15 nelle stanze di isolamento e 7 in terapia intensiva che resta al 58% di occupazione.

E sul piano delle vaccinazioni, sono state somministrate 20.424 dosi. 8.435 persone hanno ricevuto il richiamo. Solo ieri sono state inoculate 1.011 prime dosi e 11 seconde dosi.