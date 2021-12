Croce Bianco Azzurra San Marino: per il periodo natalizio postazione in piazza Tini

Anche quest'anno la Croce Bianco Azzurra San Marino darà supporto agli operatori del 118 con la postazione di un'ambulanza presso Piazza Tini a Dogana. Il servizio, attivato grazie alla collaborazione della Giunta di Castello di Serravalle, sarà attivo dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, dalle ore 14.00 alle ore 19.00. L'ambulanza offrirà un supporto su tutto il territorio sammarinese, sia per emergenze che per trasporti secondari urgenti/non urgenti. Inoltre presso il mercato settimanale di Serravalle, sarà possibile per i cittadini effettuare gratuitamente il controllo della pressione e della glicemia. L'operatività sarà svolta dai volontari del soccorso di Croce Bianco Azzurra San Marino.