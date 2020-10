Da San Marino parte un appello: si spediscono aiuti allo Zambia

Ormai da anni echeggia, tra San Marino e le zone limitrofe, una richiesta di aiuto: è Marino Pelliccioni che parla per l'Africa. Il missionario, membro dell'associazione “Noi per Zambia”, si fa portatore di iniziative e organizzatore di spedizioni annuali, con l'obiettivo di aiutare e migliorare la vita di persone meno abbienti di noi. Ogni nuova proposta ha come fine ultimo la costruzione di scuole, l'approvvigionamento idrico dei villaggi, la fornitura di materiali e qualsiasi strumento necessario agli abitanti. Anche quest'anno la richiesta non è diversa: è pronto un nuovo container ed è partita la raccolta di macchine da lavoro per falegnami e fabbri.





Per questo lancia un appello rivolto a tutti coloro che possiedono macchine usate di questo tipo: di rivolgersi all'associazione "Noi per Zambia" per poterle, così, raccogliere e spedire. Il proposito infatti è quello di allestire un laboratorio inerente per gli studenti della Scuola Secondaria Superiore di Luanshya, città dello Zambia. Contemporaneamente Marino sta già raccogliendo alcune vecchie biciclette e carrozzelle per disabili, utili al villaggio. Questa attività di volontariato continua ad essere non solo un aiuto concreto per Paesi come Zambia e Congo, ma anche una dimostrazione di forza di volontà che non si ferma nemmeno in situazioni difficili come questa attuale.