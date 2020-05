Dal 3 giugno riparte la linea bus Rimini – San Marino

Dopo 83 giorni di stop forzato, il prossimo 3 giugno riprenderanno i collegamenti quotidiani della linea bus Rimini - San Marino. A comunicarlo le stesse società che effettuano il trasporto su gomma: Bonelli Bus e Fratelli Benedettini Spa. In una nota, segnalano che verranno seguite tutte le indicazioni e procedure in materia di sicurezza sanitaria di passeggeri e mezzi, indicate dalle Istituzioni italiane e sammarinesi. I passeggeri – si legge - sono invitati a seguire su siti e pagine social delle due aziende, aggiornamenti e indicazioni sul servizio e i suoi nuovi orari. Sono infatti ancora in via di definizione le frequenze di viaggio in grado di rispondere all’esigenze di copertura delle corse di andata e ritorno, tra il Titano e il capoluogo della riviera.