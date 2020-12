Dalla Segreteria Territorio vivo interesse per la mobilità sostenibile, "mai svolti incontri sulla monorotaia"

Il Segretario di Stato al Territorio e Ambiente, Stefano Canti, ribadisce la smentita su quanto emerso il giorno precedente a mezzo stampa. Ha ribadito infatti che, ad oggi, non è ancora stato fatto alcun incontro, né con l'architetto Fernando De Simone, né con l'azienda svizzera Intamin, per la presentazione del progetto della “Monorotaia San Marino-Rimini”, sottolineando però quanto la mobilità sostenibile e le smart cities siano temi d'interesse per la Repubblica. Ha infatti confermato l'intenzione di realizzare una pista ciclabile che colleghi la zona riminese e San Marino, recuperando il tracciato dell'antica ferrovia.



Ha poi ribadito come i collegamenti infrastrutturali con i comuni di Rimini e Riccione siano importanti, soprattutto dal punto di vista commerciale, turistico e sinergico, per entrambi i territori. A conferma di ciò l'incontro di ottobre con i responsabili Anas e i funzionari del servizio viabilità della Regione Emilia Romagna, volto a stabilire lavori concordati di rinnovamento e messa in sicurezza della Statale 72 Rimini- San Marino.

