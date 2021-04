Danza e disciplina: il premio Extra Meritamente a Gianluca Cardinali

Sentiamo Gianluca Cardinali

Gianluca Cardinali sta frequentando la Pôle National Supérieur de la Danse Rossella Hightower a Mougins. Ha solo 15 anni: talmente giovane da non aderire del tutto ai requisiti del concorso Meritamente della SUMS, il cui scopo è premiare ed incentivare giovani sammarinesi ad intraprendere percorso formativi di eccellenza. Ma Gianluca è risultato comunque meritevole di attenzione e di supporto: suo il premio ExtraMeritamente. A San Marino per qualche giorno in famiglia, Gianluca ci racconta di sé: il sogno nel cassetto, la passione per la danza, l'amore per la nonna.







