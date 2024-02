È il “Bomba day”, aggiornamenti in tempo reale sulla nostra Emittente

AGGIORNAMENTO ore 12:13: l'ordigno, dopo essere stato posto in una buca in un'area calanchiva di San Giovanni, è stato fatto brillare dagli artificieri. Il "Bomba day" può dirsi concluso.

AGGIORNAMENTO ore 10:43: despolettamento riuscito: il residuato è stato caricato su un camion militare e trasportato nell'area di brillamento. I residenti evacuati possono far ritorno alle proprie abitazioni; i varchi sono state riaperti.

AGGIORNAMENTO ore 10:00: la fase di despolettamento è in fase avanzata

AGGIORNAMENTO ORE 9:00: nessun problema nell'evacuazione, comunica la Gendarmeria. In corso l'intervento degli artificieri con apposite strumentazioni.

AGGIORNAMENTO ORE 8:00: l'evacuazione è proceduta senza intoppi. L'"area rossa" è sgombra. Una decina le persone ospitate al Multieventi.

Dalle 7 di questa mattina, le persone residenti all'interno del raggio di 352 metri dal residuo bellico ritrovato in via Rancaglia, a Serravalle, sono fuori dalle loro abitazioni. A coordinare lo sgombero di circa mille persone la Gendarmeria, assieme a tutti gli altri corpi di polizia, e alla Protezione civile.

Per quanto riguarda la viabilità, rimarrà chiuso al traffico anche un tratto della Superstrada: chi viene da monte, all'altezza della rotonda “Guidi” di Serravalle, sarà dirottato su Strada La Ciarulla e via Costa del Bello; mentre per chi viene dal confine di Dogana è possibile salire per via Ca' Ragni.