Edilizia a San Marino: confronto tra Segreteria al Territorio e UNAS ed OSLA

Il settore dell'edilizia in Repubblica continua a vivere una situazione non semplice. Nei giorni scorsi UNAS e OSLA sono state protagoniste di un confronto tecnico sul settore con la Segreteria di Stato per il Territorio. Tanti i temi trattati. Su tutti evidenziata l'importanza che agli incentivi, in particolare quelli legati all'Ecobonus e Sismabonus, siano ammesse tutte le persone fisiche, anche coloro che producono reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo in modo tale da aumentarne la potenzialità dei fruitori e del potenziale di mercato.





Tra gli altri temi - spiegano UNAS e OSLA - l’importanza di identificare il soggetto beneficiario del bonus in colui che sostiene l’onere dei lavori, ancorché non direttamente proprietario, ma coniuge o parente di primo grado; al momento sembrerebbe che la casa di proprietà dei genitori, abitata dai figli, non renderebbe possibile l’accesso al bonus a questi ultimi che volessero effettuare interventi a proprie spese.

Nel servizio l'intervista a Pio Ugolini (Segretario Generale UNAS)