Emporio Creativo: una passione diventata lavoro

Emporio Creativo è una realtà imprenditoriale sammarinese nata dalla passione per la creatività e l'artigianato di Gessica Serra e Yvette Brodaz. "Noi siamo sempre state amiche e abbiamo scoperto - spiega Yvette - di avere questa passione in comune e ci siamo volute mettere alla prova per cominciare questa avventura insieme". Entrambe arrivano da percorsi creativi e tutte le opere sono create artigianalmente.









"Cerchiamo di fare un po' di tutto - aggiunge Yvette - per assecondare il più possibile le richieste della clientela. Molti vengono da noi con un'idea e noi cerchiamo di metterla in pratica".

Tanti i progetti per il futuro: "La nostra testa non si ferma mai essendo delle creative. Stiamo contattando altre aziende che ci forniranno materiale per realizzare dei kit per poter consentire a tutti di poter creare autonomamente anche a casa. Inoltre stiamo iniziando ad organizzare anche dei corsi online".

Nel servizio l'intervista a Yvette Brodaz (Emporio Creativo)