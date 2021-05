Esc: “La Storia dei Fire Saga”, domenica sera su Rtv

Per avvicinarsi al meglio alla nuova edizione dell'Eurovision Song Contest - in programma martedì 18, giovedì 20 e, la finale, sabato 22 maggio – questa sera San Marino Rtv trasmette “La Storia dei Fire Saga”, film del 2020 distribuito da Netflix. Racconta la cavalcata “trionfale” del duo musicale islandese Fire Saga verso l’Esc. I Fire Saga sono una pop band amante dell’iconografia finnica e delle bevande Schweppes formata da Lars (Will Ferrell) e Sigrit (Rachel McAdams).









Negli anni Settanta, grazie a un’esibizione degli svedesi ABBA nel corso dell’Eurovision 1974, il piccolo Lars si pone un obiettivo: diventare il miglior cantante d’Islanda. Una volta cresciuto, Lars fonda i Fire Saga insieme all’amica Sigrit e diventano famosi come il peggior gruppo del Paese. Eppure, il duo riesce a essere selezionato per partecipare all’Eurovision in rappresentanza dell’Islanda. Forti anche dei loro costumi da eroi del Valhalla, i Fire Saga confidano nella vittoria.

Moltissimi i camei di ex-concorrenti: gli ex-vincitori Loreen, Jamala, Conchita Wurst, Netta, Alexander Rybak e Salvador Sobral ai quali si aggiungono Jessy Matador (Francia 2010), Elina Nechayeva (Estonia 2018), John Lundvik, Bilal Hassani e Anna Odobescu (rispettivamente Svezia, Francia e Moldavia 2019). Piccolo spoiler: nessuno di loro appare come un concorrente del contest. Tale ruolo viene affidato ad altri attori minori che porteranno in scena piccoli spezzoni di brani per Bielorussia, Finlandia, Svezia e San Marino.