Expo 2020 Dubai: i ministri emiratini al padiglione di San Marino per ricordare Mauro Maiani

Il libro degli ospiti, messo a disposizione di tutti coloro che desiderano lasciare un ricordo in memoria di Mauro Maiani, si sta riempiendo di firme. "Mio caro collega e amico Mauro, sarai ricordato per sempre come un vero patriota. Grazie per avere fatto brillare la luce sulla nostra Expo e oltre". Il primo messaggio, quello di Reem Al Hashimy, direttrice generale di Expo 2020 Dubai e Ministra per la Cooperazione internazionale. Ad onorare l'impegno e la dedizione di Mauro Maiani, anche lo Sceicco Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, Ministro della tolleranza e Commissario generale dell'esposizione universale, e lo Sceicco Shakhboot bin Mubarak Al Nahyan, alto funzionario al Ministero degli Esteri.









Due visite inaspettate: il Commissario generale di Expo si è soffermato a lungo all'interno del padiglione, ascoltando le spiegazioni dei volontari, offrendo la sua completa disponibilità allo staff sammarinese, e ricordando il supporto che Mauro Maiani ha sempre dato a questa esposizione di Dubai, fin dall'inizio. Poi i Commissari degli altri Paesi partecipanti, dal Canada al Kenya, dalla Svizzera allo Zimbabwe, dalla Germania alla Nuova Zelanda, al Perù.

Il padiglione di San Marino ha riaperto questa mattina le sue porte al pubblico, dopo due giorni di chiusura, proprio nella giornata dedicata ad una celebrazione importante qui negli Emirati Arabi, il Flag Day. Si riparte così, "come avrebbe voluto Mauro", ripetono al padiglione, con i visitatori che hanno ricominciato ad affollare le sale e a chiedere informazioni sul tesoro di Domagnano, come ogni giorno.

Nel video l'intervista a Letizia Cardelli, direttrice del padiglione di San Marino

Elisabetta Norzi