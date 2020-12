Giornata Internazionale Disabilità: "Ricostruirsi più forti"

Per la Giornata Internazionale delle Persone con disabilità le Nazioni Unite mettono al centro un tema attuale e significativo: la ricostruzione. “Verso un mondo post COVID-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile” è infatti il titolo di quest'anno, il cui messaggio non può contare su eventi in presenza ed è affidato a riflessioni o interventi on line, per portare all’attenzione il diritto al futuro delle persone con disabilità. La commissione CSD Onu San Marino ricorda quanto possano essere stati complessi i mesi del confinamento per chi non è indipendente.





“Le segnalazioni delle diverse associazioni che si occupano di disabilità – scrive in una nota- un anno fa durante l'incontro al Teatro Titano non sono mutate: lacune nella presa in carico sia del minore che dell'adulto, mancanza di efficacia da parte dei Servizi, leggi incompiute come quella dell'inclusione lavorativa, “dopo di noi” assistente personale”. Consapevole del fatto che la pandemia abbia portato ad un naturale dispiego di energie e di risorse per contrastarla, la Commissione CSD ONU San Marino guarda al futuro e sgombra il campo dalla possibilità che possa essere usata come pretesto per accentuare la disparità sui diritti delle persone con disabilità, a quasi 13 anni dalla ratifica della convenzione ONU, che impegna San Marino a riconoscere questi diritti non solo in maniera formale.





Infine un appello ai cittadini ad impegnarsi nella ricostruzione di una società posto covid più inclusiva, più focalizzata sul “noi”. La Federazione sport speciali affida alle immagini la potenza breve del messaggio: alcune foto, a ricordare momenti di competizione, di fatica, di vicinanza fisica. Perché il COVID ha imposto una forte diminuzione dei momenti sociali, inclusi gli allenamenti sportivi. E quando tutto sembra fermo, quando non si va avanti come si vorrebbe, ricordare il passato aiuta sempre