Giornate di raccolta del farmaco: si conferma grande la solidarietà dei sammarinesi

Nel servizio le interviste a Mariella Mularoni (Segretario di Stato Sanità) e Marina Corsi (Banco Farmaceutico Onlus)

Un piccolo gesto per dare un aiuto concreto alle persone in condizioni di povertà sanitaria. È questo lo spirito delle giornate di raccolta del farmaco, iniziativa organizzata in collaborazione con Banco Farmaceutico Onlus, arrivata alla 14° edizione a San Marino. Le farmacie del Titano, a conferma della particolare sensibilità e generosità dei sammarinesi, si confermano ai primi posti per raccolta di medicinali tra gli oltre 4.900 esercizi italiani aderenti all’iniziativa.

"È un gesto che assume una valenza particolare, di grande responsabilità, amore e vicinanza verso chi ha più bisogno - afferma Mariella Mularoni, Segretario di Stato Sanità - che non ci può lasciare indifferenti. Anche la Segreteria alla Sanità e la Repubblica di San Marino, attraverso le nostre politiche sanitarie, sono particolarmente sensibili a questi temi".

Nella giornata di oggi circa 60 i volontari che si sono alternati nelle farmacie di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore per informare e supportare l'utenza nella scelta dei prodotti da donare.

"La raccolta sta andando bene - sottolinea Marina Corsi, Banco Farmaceutico Onlus - ma soprattutto sta andando bene l'incontro. Le persone conoscono il gesto, ben volentieri vengono in farmacia, non solo oggi ma tutta la settimana. Nella farmacia dell'Ospedale di Stato si potrà donare fino lunedì".

Nel servizio le interviste a Mariella Mularoni (Segretario di Stato Sanità) e Marina Corsi (Banco Farmaceutico Onlus)