Gianfranco Ugolini ed i suoi compagni "Ambasciatori del cammino", dopo aver terminato il Cammino dei Borghi Silenti, un anello di circa 90km con sentieri piuttosto impegnativi, sono arrivati in tarda mattinata a Tenaglie, frazione di Montecchio. L’opportunità giusta per far conoscere il Cammino del Titano e del Santo Marino. Alla presenza dell’assessore di Montecchio Ludovica Neri, è stata consegnato una lettera da parte del Segretario al Turismo Federico Pedini Amati.