i Capitani Reggenti in visita alla colonia sammarinese di Pinarella

Anche quest'anno ai Capitani Reggenti è stata riservata una grande accoglienza da parte degli ospiti della colonia di Pinarella. Al loro arrivo, i Capi di Stato Giancarlo Venturini e Marco Nicolini sono stati salutati da tutti i presenti, che hanno poi offerto loro il sale di Cervia. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, la struttura quest'anno ha registrato un notevole aumento degli ingressi, grazie anche, oltre alla presenza degli anziani, anche all'afflusso dei ragazzi, che hanno visto nella casa vacanze un modo per potersi divertire in compagnia.









Durante il proprio intervento, la coordinatrice Rossella Selva ha voluto ringraziare anche i vertici dell'Iss, rappresentati nell'occasione dalla direttrice Alessandra Bruschi, per il lavoro svolto, grazie al quale la struttura ha potuto registrare dopo tanti anni un bilancio positivo: un'impresa che a febbraio e marzo sembrava complicata, ma che invece ha visto ripagati gli sforzi fatti. Dopo l'esecuzione dell'inno nazionale e gli interventi delle autorità, tra cui anche il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta, si è tenuta una cena all'aperto con accompagnamento musicale.

Nel video le interviste a Rossella Selva, coordinatrice colonia Pinarella, e Alessandra Bruschi, direttrice Iss