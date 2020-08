Ifg Urbino: pubblicato il bando di concorso per il prossimo biennio

L’Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino ha pubblicato il bando del concorso per l’ammissione al biennio 2020-2022 della Scuola di giornalismo. Il modulo per la candidatura, compilato, assieme alla documentazione richiesta e specificata nel bando, dovrà essere recapitato a mano o, preferibilmente, tramite plico raccomandato o pec, entro le ore 16 di lunedì 5 ottobre 2020 (non fa fede la data del timbro postale). Ogni candidato dovrà obbligatoriamente compilare anche il form online, stamparlo, firmarlo e inviarlo unitamente al resto della documentazione.

A questo link il modulo online con la domanda da compilare, stampare e firmare.