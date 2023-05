Il Bufalini di Cesena 'centro diamante' per la cura dell'ictus

L'ospedale Bufalini di Cesena si conferma Centro Diamante nella cura dell'ictus per il 2022. Anche per quest'anno, infatti, la Stroke Unit di Cesena è stata premiata con il massimo riconoscimento di Diamonds Awards per il secondo e quarto trimestre 2022, all'interno del progetto internazionale Angels rivolto all'implementazione della cura dell'ictus. Nosocomio punto di riferimento anche per San Marino.

Il premio è stato consegnato al dottor Marco Longoni, direttore dell'Unità Operativa di Neurologia Cesena Forlì, durante il Congresso Europeo sullo stroke (Esoc) che si è svolto a Monaco di Baviera dal 24 al 26 maggio. "L'adesione al progetto di implementazione della cura nell'ictus, attivo in tutte le Neurologie dell'Ausl Romagna dal 2020 - precisa l'Ausl Romagna - ha permesso a tutti i centri che praticano trombolisi endovenosa (Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini) di poter misurare la propria performance nella gestione della terapia iperacuta dell'ictus e di rimodulare i percorsi e le procedure con la finalità di raggiungere gli standard europei".