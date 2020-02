Il Carnevale dei Ragazzi di Domagnano fa 50!

Edizione speciale del Carnevale dei Ragazzi a Domagnano che proprio quest'anno festeggia i 50 anni. Bambini e adulti in maschera hanno animato Piazza Filippo da Sterpeto per un pomeriggio di musica e divertimento. Spazio anche alla tradizione culinaria carnevalesca con fiocchetti e vin brulé. E poi i trucchi di magia del Mago Gabriel con Magica Gilly. Feste in maschera nel pomeriggio anche a Chiesanuova e a Serravalle.