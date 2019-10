Il libro “Faetano 1944 Victoria Cross” al Gurkha Memorial Museum in Nepal

Una rappresentanza di Attiva-Mente si è recata al Gurkha Memorial Museum nella città di Pokhara, in Nepal, per consegnare il libro “Faetano 1944 Victoria Cross”. L’omaggio – si afferma in una nota stampa - ha emozionato i militari responsabili del Museo che hanno condotto il gruppo in una visita fra fotografie e riferimenti alle battaglie sulla Linea Gotica.

Una sezione del Museo - riferisce Attiva-Mente - è riservata a quei soldati che si sono distinti sul campo di battaglia per il coraggio e per questo sono stati insigniti della croce d’onore “Victoria Cross”. Fra questi 13 eroi c’è anche Sher Bahadur Tapa, caduto a Montepulito, dopo aver messo in salvo due dei suoi compagni feriti.

“Grande è stata l’emozione nel leggere il nome di San Marino sul documento ufficiale che indicava quel giovane soldato nepalese di 24 anni venuto da così lontano a morire per difendere la libertà di popoli stranieri”, commenta l'associazione. Grazie a questo fatto storico, San Marino sente una forte vicinanza con il Nepal e siamo convinti, conclude il comunicato, che con la nostra visita questo legame sia ancor più consolidato.