Il maltempo si abbatte sulla penisola, allerta per almeno 24 ore anche a San Marino

Tempo in peggioramento da Nord a Sud. Sul Titano fino a domani sera codice giallo diramato dalla Protezione civile per il forte vento, a cui oggi si aggiunge l'allerta per criticità temporali. In regione piogge intense con possibili danni, soprattutto sul crinale appenino occidentale e in serata nel settore centro-orientale. Venti di burrasca da sud-ovest tagliano l'aria con raffiche fino ad 88 km/h. L'acqua torna a fare paura in Emilia-Romagna: è allerta rossa per le piene dei fiumi a Parma e Piacenza, arancione tra Reggiano, Bolognese, Ravennate e Riminese.

Situazione che dovrebbe migliorare da domani. Nel resto d'Italia il maltempo si abbatte soprattutto al centronord. Notte di paura in Liguria per un violento nubifragio che ha colpito soprattutto la riviera di Levante, con strade allagate e tombini esplosi. Chiusura temporanea della A12 per pioggia e traffico in tilt. Allagamenti e disagi nel Pordenonese, che rendono necessari interventi di Vigili del fuoco e Protezione civile. Pioggia e vento arrivano poi anche in Toscana, con scuole chiuse a Livorno, Massa, Carrara e nel Grossetano. Cancelli serrati per parchi e aree verdi a Firenze. Il maltempo si sposterà nelle zone centrali per raggiungere entro mercoledì anche le regioni del sud.