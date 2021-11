Il Segretario di Stato Belluzzi ospite a La Sapienza di Roma per la Giornata dello studente

Per la Giornata internazionale dello studente, organizzata all'Università La Sapienza di Roma dal comitato presieduto da Leonardo Monni, è intervenuto anche il Segretario di Stato all'Istruzione di San Marino Andrea Belluzzi, oltre alla Magnifica Rettrice Antonella Polimeni che si è collegata, così come la ministra delle Pari Opportunità Elena Bonetti. Presente anche la presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione Paola Severino. Nel suo messaggio di saluto, il Segretario Belluzzi ha ricordato che la Giornata è stata istituita in memoria della barbara uccisione, ad opera dei nazifascisti, di studenti e professori cecoslovacchi nel 1939, ed ha altresì sottolineato come l'Università sammarinese miri ad essere un ateneo a “misura di studente”, e che nonostante la pandemia la popolazione studentesca e i docenti hanno affrontato la sfida con grande impegno, e che l'obiettivo, superata l'emergenza, dovrà essere quello di potenziare l'istruzione e la formazione.

Nel video l'intervista al segretario all'Istruzione, Andrea Belluzzi