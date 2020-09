Il Silb-Fipe sulla chiusura delle discoteche: "Le piazze sono gremite, dov'è la coerenza?"

Il Silb-Fipe, l'"Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo" ritorna sul tema della chiusura delle discoteche. "Un momento molto difficile. Nessuna prospettiva di aperture certe" scrivono in una nota.

Sottolineano che ci sono ancora forti dubbi sulla riapertura "visto l’allarme costante dei virologi sul ballo e sui giovani. Eppure - denunciano - le piazze sono gremite di gente che beve, balla, si abbraccia".

Parlano di persone ammassate, riunite a ballare. "Capannelli davanti ai bar, in sfregio allo stato di cautela sanitaria. A scuola con mille precauzioni e in piazza con i bicchieri in mano o al Parco Sempione a ballare o a fare gli animatori per le strade della Sicilia. Feste di partito e feste cittadine organizzate dal comune. Ma dov’è esattamente la coerenza? Dov’è il pericolo per lo stato di salute pubblica? Solo in discoteca?"

In attesa del 7 ottobre (data della possibile ripresa), fanno sapere "è stata nominata una commissione composta da presidenti provinciali che porterà all’attenzione della dirigenza proposte e iniziative da mettere in pratica senza trascurare il dialogo con il governo. Sul fronte economico, la situazione è drammatica e senza aiuti il settore rischia la decimazione". La prima riunione della commissione sarà giovedì 17 settembre.

Intanto si è parlato anche del ballo ai tempi del covid a San Marino, nella puntata del 13 settembre della trasmissione Stasera Italia di Rete 4, con riprese e interviste effettuate durante l'evento "Musica e Motori".