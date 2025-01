Il vescovo Beneventi visita la sede del Comites San Marino

Sentiamo Domenico Beneventi e Alessandro Amadei

Sono tanti i legami fisici, culturali e spirituali che uniscono San Marino e Italia. Ottimi esempi sono il Comites, che rappresenta gli italiani all'estero, in questo caso sul Titano, e la diocesi di San Marino-Montefeltro, a cavallo tra due Stati. Due realtà che vengono a contatto grazie alla visita, su invito, del vescovo Domenico Beneventi nella sede di Città del Comitato.



"È una diocesi che unisce - commenta il vescovo -, ma si esprime nella diversità, ed è proprio bella questa diversità che diventa uno scambio. La forza dell'impegno culturale deve essere soprattutto lo scambio, uno scambio che arricchisce, uno scambio che promuove, uno scambio che sicuramente riconosce gli uni e gli altri".

Il Comites condivide gli spazi con l'Associazione Dante Alighieri, rappresentata dal presidente Franco Capicchioni, altro esempio di unione tra due popoli: promuove la lingua e la civiltà italiana nel mondo e allo stesso tempo valorizza l'identità sammarinese. Una realtà fatta di volontari, proprio come la Chiesa. E se si parla di cultura non si può non pensare alla recente nomina del vescovo Beneventi a membro della Commissione cultura e comunicazioni sociali della Cei, in qualità di esperto di giornalismo. Un vescovo che sta tra la gente, “non scontato in questi tempi - sottolinea il Comites – e questa visita lo dimostra”. Vicino anche ai problemi della gente, come quelli di cui si occupa il Comitato.

"Le tematiche attuali - spiega Alessandro Amadei, presidente Comites San Marino - sono sicuramente quelle relative ai frontalieri, ai pensionati frontalieri che vedono la loro pensione tassata da due Stati, Italia e San Marino. Poi c'è la questione dei soggiornanti che a San Marino non hanno diritti. Questo è stato un incontro anche per conoscerci. Abbiamo avuto l'onore di avere su Eccellenza Domenico Beneventi, il vescovo di San Marino Montefeltro, che ci ha portato il suo messaggio di pace e di speranza".



Nel video le interviste a Domenico Beneventi, vescovo San Marino-Montefeltro, e ad Alessandro Amadei, presidente Comites San Marino