Incidenti stradali in calo a Rimini. Diminuisce anche il numero degli infortunati e il costo sociale dei sinistri

Diminuiscono gli incidenti stradali a Rimini, così come gli infortunati, 122 in meno rispetto al 2017. Scendono da 9 a 3 le persone decedute, il numero più basso dal 2000 a oggi. In calo di conseguenza anche il costo sociale dei sinistri, che passa dai 114 milioni di euro del 2009 ai 71 milioni del 2018. È quanto emerge dal bollettino statistico. Al primo posto per numeri di incidenti via Flaminia, seguita da Marecchiese e nuova Circonvallazione.