L'azienda sammarinese Gma Srl avvia produzione di mascherine

L'azienda sammarinese Gma srl, che da 30 anni produce e distribuisce il marchio Messagerie, ha convertito la consueta produzione di capi di abbigliamento concentrandosi in questo periodo esclusivamente sulla produzione di mascherine protettive.

“Abbiamo già fatto la sperimentazione e le prove tecniche – ci spiega l'Amministratore Delegato Patrizio Piscaglia – il primo lotto di 5.000 pezzi verrà distribuito già dalla prossima settimana”.

Per ora riforniranno alcune strutture e farmacie in Italia ma sono al lavoro per distribuirle anche in territorio. L'intera produzione è realizzata con cotone lavabile in doppio tessuto e lavabile per essere riutilizzata.