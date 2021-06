L'Emilia Romagna rinuncia agli Open Day vaccinali

Tutto resta invariato a San Marino, sempre 5.090 il totale dei contagiati da inizio pandemia, di cui un positivo, in isolamento domiciliare, 90 decessi e 4.999 guarigioni. Nessun ricoverato in ospedale. 3 le persone in quarantena.

L'Emilia Romagna sospende gli Open Day, ritenendoli superati: “Avevano senso – spiega l'assessore alla Salute Raffaele Donini – se indirizzati a una platea che non era la popolazione target. Ma ora le indicazioni del Governo sono chiare, e la popolazione target è in gran parte vaccinata”. Avendo il governo deciso di non somministrare più AstraZeneca e Johnson&Johnson agli under 60, chi ha ricevuto la prima dose riceverà Pfizer o Moderna per la seconda, dunque la Regione chiede di avere più scorte di questi due vaccini. Oggi già 28mila le prenotazioni per la fascia 25-29 anni, mentre mercoledì partiranno quelle per i 20/24enni.

In Regione 137 i casi in più, nessuno a Piacenza, mentre a Rimini sono 15, e in tutta l'Emilia-Romagna si è verificato un solo decesso, a Modena (un uomo di 68 anni). E alla inaugurazione di un nuovo laboratorio all'Istituto superiore di Sanità, che arricchirà la capacità diagnostica rapida sugli agenti patogeni, a partire dal Sars-Cov-2, il ministro della Salute Speranza ha riservato parole d'elogio per le donne e gli uomini che hanno dato tutto l'impegno possibile in questi mesi di pandemia.

Nel video l'intervento di Roberto Speranza, ministro della Salute