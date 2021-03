L'incontro dei Capitani Reggenti con Papa Francesco nel primo giorno di zona rossa

Questa mattina in Vaticano l'incontro tra i Capitani Reggenti e Papa Francesco, accompagnati dal Segretario di Stato Fabio Righi. Una mattinata particolare. Lo è sempre quando i Capi di Stato di San Marino incontrano il Papa, un momento emozionante e molto sentito da tutti i partecipanti, ma le circostanze attuali lo sono ancora di più. E' il primo giorno della nuova zona rossa decisa in quasi tutta Italia, Roma è svuotata, come un anno fa, e piazza San Pietro, abituata a vedere le folle, appare deserta, quasi irreale. Subito dopo la visita con Papa Francesco, durante la quale è avvenuto lo scambio dei doni da parte dei Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, il dipinto del Santo Marino di Emilio Retrosi, il volume a descrizione dell'opera ed un cesto di prodotti tipici, l'incontro col Segretario di Stato cardinale Pietro Parolin.

Nel video l'intervista a Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria