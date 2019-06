L'Iss precisa: "Vietato per legge l'ingresso nei reparti solo alle badanti 'saltuarie'"

Sulla questione badanti, l'ISS interviene con alcune precisazioni a seguito delle dichiarazioni di ieri del Comitato Civico #Rispetto. “Dal 1° aprile scorso – riferiscono - la normativa è cambiata: il Governo ha infatti emesso un decreto che non consente più alle badanti occupate in maniera saltuaria di esercitare in ospedale. A queste soltanto, dunque, non è consentito l'ingresso nei reparti. Tutto immutato invece, - assicurano - per le badanti regolari”. Tuttavia, per ovviare agli inevitabili disagi, l'Iss fa sapere "di aver potenziato la presenza di personale sanitario nelle ore notturne, già dallo scorso mercoledì integrando il servizio nei reparti con due OSS ed un infermiere”.