L'udienza dei Capitani Reggenti diventa il set per un documentario di studenti sammarinesi

L'udienza per presentare ai Capitani Reggenti un progetto audiovisivo realizzato da studenti sammarinesi diventa anche il set per le riprese del loro stesso filmato “Le radici storiche di uno stato libero”. La classe quarta del liceo classico, coordinata da Lucia Crescentini, lo ha realizzato con San Marino Rtv e Commissione Sammarinese Unesco, con l'obiettivo di documentare le motivazioni che hanno portato il Centro storico e il Monte Titano nella lista dei siti Patrimonio mondiale dell'umanità: "La dichiarazione di valore universale ed eccezionale - spiega Meris Monti, presidente Commissione Unesco - ha sottolineato che siamo un esempio di Città-Stato, l'unico, che ha difeso nel tempo i valori di democrazia e libertà".

"La scuola rappresenta un presidio culturale dell'identità di un popolo - aggiunge Giacomo Esposito, dirigente scolastico Scuola Secondaria Superiore - e questi ragazzi possono offrire un contributo notevole nella trasmissione di questa consapevolezza". Lavoro apprezzato anche dai Capitani Reggenti, di cui ha il patrocinio, che lo ha definito uno stimolo per tutti “a riflettere sull'importanza di un patrimonio ideale e morale che può indicarci la strada per il nostro futuro”. "Le riprese - racconta Antonio Prenna, regista del filmato - le abbiamo realizzati nei luoghi simbolo della Reggenza, Palazzo Valloni e la Sala del Consiglio, in modo che i ragazzi potessero leggere i testi in posti evocativi".

Nel video le interviste a Meris Monti (presidente Commissione Unesco), Giacomo Esposito (dirigente scolastico Scuola Secondaria Superiore) e Antonio Prenna (regista filmato)